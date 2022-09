एशिया कप का खिताब जीतकर अपने घर लौटी श्रीलंका ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) टीम का गुरुवार को ऐलान कर दिया. इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी एशिया कप की चैंपियन टीम के भी सदस्य थे. लेकिन चयनकर्ताओं ने यहां दुष्मंता चमीरा (Dushmantha Chameera) और लाहिरू कुमारा (Lahiru Kumara) को जगह दी है. लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी फिलहाल चोटिल हैं ऐसे में टूर्नामेंट करीब आते देख उनकी फिटनेस की स्थिति देखकर चयनकर्ताओं ने इनके विकल्प भी तैयार रखे हैं.Also Read - मिशन T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया में सजने वाला है मेला, अब तक 11 देशों ने कर दिया टीम का ऐलान, तस्वीरों में देखें

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी इस टीम में 5 खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर शामिल किया है, जिनमें एशेन बंडारा, प्रवीण जयाविक्रमा, दिनेश चंडीमल, बिनुरा फर्नांडो और नुवैंदु फर्नांडो को रिजर्व के तौर पर रखा है. Also Read - टी20 विश्व कप में वानिडु हरसंगा से सावधान रहें सभी टीमें : मुथैया मुरलीधरन

Here's your 🇱🇰 squad for the ICC Men's T20 World Cup! ⬇️#RoaringForGlory #T20WorldCup pic.twitter.com/GU7EIl6zOw

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 16, 2022