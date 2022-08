Asia Cup 2022- IND vs HK Match Report And Highlights: भारत ने हॉन्ग कॉन्ग को 40 रन से हराकर सुपर 4 में एंट्री कर ली है. बुधवार को खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में हॉन्ग कॉन्ग की टीम 5 विकेट गंवाकर 120 रन ही बना पाई. उसकी ओर से बाबर हयात (41) और किन्चिट शाह (30) ने सराहनीय पारियां खेलीं लेकिन वह भारत के सामने काफी नहीं थी. भारत की इस जीत में अहम योगदान देने वाले ये हैं 5 खिलाड़ी.Also Read - Asia Cup- प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यकुमार यादव ने बताया- हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ किस सोच के साथ की बैटिंग

अपनी फॉर्म तलाश रहे विराट कोहली को आज की पारी से राहत भी मिलेगी और उनका खोया आत्मविश्वास भी वापस आएगा. विराट ने यहां शानदार फिफ्टी जमाते हुए 44 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था. Also Read - Highlights IND vs HK, Asia Cup 2022: हॉन्‍ग कॉन्‍ग को 40 रन से हराकर भारत ने सुपर-4 में किया प्रवेश

That's that from our second match at the #AsiaCup2022. #TeamIndia win by 40 runs.

Scorecard – https://t.co/k9H9a0e758 #INDvHK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/fIPq7vPjdz

— BCCI (@BCCI) August 31, 2022