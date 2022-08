पाकिस्तान के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने कहा कि यह जीत उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है क्योंकि 4 साल पहले वह इसी मैदान पर स्ट्रेचर पर बाहर गए थे और करियर को खतरे में डालने वाली चोट से उबर कर वह यहां वापस आए थे. मैच के बाद उन्होंने बीसीसीआई के लिए एक खास वीडियो में अपने साथी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) से बात करते हुए अपनी इस चोट और आज की मनोस्थिति पर चर्चा की.Also Read - VIDEO: छोटी सी गलती पर वसीम अकरम ने ऑन कैमरा दिखाई गर्मी, गौतम गंभीर भी थे मौजूद

हार्दिक पांड्या ने इस मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके और बाद में 17 गेंदों पर नाबाद 33 रन की उपयोगी पारी खेली जिसमें, स्पिनर मोहम्मद नवाज पर लगाया गया विजयी छक्का भी शामिल है. चार साल पहले एशिया कप में ही वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान वह चोटिल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें लगभग तीन साल तक खेल से बाहर रहना पड़ा. Also Read - Asia Cup 2022: मुझसे बात तो कर लोगे न जड्डू, मैच के बाद संजय मांजरेकर का सवाल हो रहा वायरल

हार्दिक ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, ‘इस जीत से मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी. एक टीम के रूप में हमें चुनौती दी गई थी. रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से अच्छी बल्लेबाजी की उससे भी मैं खुश हूं.’ Also Read - ICC Slow Over-Rate Rule T20I: क्‍या है नया स्‍लो ओवर रेट नियम जिसका शिकार हुए रोहित-बाबर?

From @hardikpandya7's emotional Asia Cup journey to @imjadeja's solid batting display! 👍 👍

The all-rounder duo chat up after #TeamIndia win their #AsiaCup2022 opener against Pakistan – by @ameyatilak

Full interview 🎥 🔽 https://t.co/efJHpc4dBo #INDvPAK pic.twitter.com/MJOij6bDRl

— BCCI (@BCCI) August 29, 2022