भारतीय बॉक्सिंग में सिर्फ संजीत (91 kg) को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला, जिन्होंने ओलंपिक पदक विजेता वैसिली लेविट को हराया. इसके अलावा गत चैम्पियन अमित पंघाल (52 kg), शिव थापा (64 kg) को अपने-अपने करीबी मुकाबलों में हार का सामना कर रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा. Also Read - एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप: फाइनल में हारीं मैरीकॉम, रजत पदक से करना पड़ा संतोष

संजीत ने लेविट को 4-1 से मात दी, जो ओलंपिक के रजत पदक विजेता हैं. रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एवं मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के जोइरोव शाखोबिदीन ने 2019 की विश्व चैम्पयनशिप के फाइनल मुकाबले की तरह एक बार फिर ये पंघाल को 3-2 से हराया. Also Read - 4th Elite Men's National Boxing Championships: शिव थापा बने चैंपियन, सेना का दबदबा बरकरार

भारत ने पंघाल की हार का रिव्यू मांगा था, जिसे जूरी ने खारिज कर दिया. पंघाल को दूसरे दौर में विरोधी मुक्केबाज पर पूरी तरह से भारी पड़े थे, जबकि उनके पक्ष में खंडित फैसला दिया. Also Read - National Boxing Championship : शिव थापा चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर

𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗦𝗔𝗡𝗝𝗘𝗘𝗧 🤩#Sanjeet wins 🥇medal for 🇮🇳 in style. He defeated five-time Asian Championship medalist and Rio Olympic silver medallist in the Final of 2021 ASBC Asian Elite Boxing Championships in Dubai 🥊#PunchMeinHaiDum#AsianEliteBoxingChampionships pic.twitter.com/VtUEhME20k

