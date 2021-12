Asian Champions Trophy Hockey 2021, India vs Pakistan Highlights: कुछ महीने पहले भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया था. अब टीम ने देश वासियों को एक और बार यह मौका दिया है. भारत ने मस्कट में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ोसी मुल्क को 4-3 से शिकस्त देकर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीत लिया है. मस्कट में पिछली बार हुए टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता रहे थे.Also Read - Top 10 Indian Films of 2021: इन फिल्मों ने इस साल मारी बाज़ी, लास्ट वाली का नाम देखकर सिर मत पकड़ना- LIST

भारत को मंगलवार को सेमीफाइनल में जापान ने 5-3 से हराया था. भारत ने पहले मिनट में हरमनप्रीत सिंह के गोल की मदद से बढ़त बना ली. इसके बाद सुमित (45वां मिनट), वरूण कुमार (53वां मिनट) और आकाशदीप सिंह (57वां मिनट) ने गोल दागे. पाकिस्तान के लिए अफराज (10वां),अब्दुल राणा (33वां) और अहमद नदीम (57वां) ने गोल किए. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा 6 महीने का रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 125 नए केस; एक्टिव मामले 600 के पार

Congratulations to the #MenInBlue for clinching the 3rd place in the Hero Men’s Asian Champions Trophy Dhaka 2021. 🏆

भारत की इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर यह दूसरी जीत थी. इससे पहले राउंड रॉबिन चरण में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया था. फाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना जापान से होगा.

A magnificent game of 🏑 comes to an end, with the #MenInBlue managing to beat Pakistan and taking the third position in the Hero Men’s Asian Champions Trophy Dhaka 2021. 💙#IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/MJCAvYjNgy

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 22, 2021