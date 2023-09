हांगझोउ. भारतीय महिला फुटबॉल टीम का अभियान गुरुवार को एशियाई खेलों में निराशाजनक तरीके से शुरु हुआ और उसे अपने से ऊंची रैंकिंग की चीनी ताइपे के खिलाफ पहले हाफ में प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद 1-2 से हार मिली. कोच थॉमस डेनेरबी की टीम 23वीं रैंकिंग पर काबिज चीनी ताइपे से 23 पायदान नीचे है, लेकिन उसने पहले हाफ में दबदबा बनाया, शुरूआती गोल ब्रेक के तुरंत बाद अंजू तमांग ने 47वें मिनट में गोल दागा.

अंजू के प्रयास को मिंग जंग ने रोक दिया था लेकिन इस खिलाड़ी ने फिर ‘रिबाउंड’ पर गोल दाग दिया. अपनी स्टार गोलकीपर अदिति चौहान की अनुपस्थिति में श्रेया हुड्डा ने पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने चीनी ताइपे के लगातार प्रयासों को विफल किया, अदिति चौहान घुटने की चोट से उबर रही हैं. लेकिन चीनी ताइपे ने 68वें मिनट में लि चिन लाई के ताकतवर शॉट की बदौलत बराबरी हासिल की.

Mixed bag for #TeamIndia in Football as the Men’s Team won 1-0 against Bangladesh, and the Women’s Team went down 2-1 after a late goal from Chinese Taipei.#Cheer4india | #IndiaAtAG22 pic.twitter.com/GCDnEumVwZ

— Team India (@WeAreTeamIndia) September 21, 2023