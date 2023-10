Asian Games में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड टूटा, जानिए मेडल के शतक से से कितने दूर भारत

हांगझोउ। भारतीय दल ने बुधवार को यहां एशियन गेम्स (Asian Games) में मेडल के लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पिछले खेलों में 70 मेडल के आंकड़े को पीछे छोड़ा. भारत का पदक के लिहाज से पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जकार्ता और पालेमबांग में हुए 2018 एशियाई खेलो में था जिसमें देश ने 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज सहित कुल 70 मेडल जीते थे.

भारत के पैदल चाल खिलाड़ियों मंजू रानी और राम बाबू ने बुधवार को 35 किमी मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता जिससे भारत ने 2018 खेलों में 70 मेडल के आंकड़े की बराबरी की.

ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा वेन्नम की कंपाउंड मिश्रित तीरंदाजी टीम ने इसके बाद स्वर्ण पदक के रूप में मौजूदा खेलों में भारत का 71वां पदक जीता. भारत के मिशन प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाजवा ने कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत ने एशियाई खेलों में पदक तालिका में 70 का आंकड़ा पार करके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ अपनी छाप छोड़ी है और अभी और पदक आने बाकी हैं.’’

भारत ने एशियाई खेलों में अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है और उसका लक्ष्य इस महाद्वीपीय प्रतियोगिात में 100 पदक के आंकड़े को पार करना है. हांगझोउ एशियाई खेलों के लिए भारत ने ‘अब की बार, सौ पार’ नारा दिया है. भारत ने अभी 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज जीते हैं जबकि चार दिन की प्रतियोगिताएं बाकी हैं.

