Asian Games 2023 India Schedule 7 October: 14वें दिन कबड्डी और क्रिकेट में गोल्ड पर होगा निशाना, कुश्ती पर भी होगी नजरें

हांगझोउ. एशियन गेम्स 2023 में शुक्रवार को भारत के लिए शानदार दिन रहा. खेल के 13वें दिन भारत ने एशियन गेम्स में कुल नौ मेडल जीते. भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, इसके अलावा टीम ने दो सिल्वर और छह ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. खेल के 14वें दिन भारतीय टीम कई खेलों में मेडल इवेंट में उतरेगी. भारतीय पुरुष मेंस टीम गोल्ड मेडल मैच में अफगानिस्तान से भिड़ेगी. वहीं कबड्डी में भारत और पुरुष और महिला टीम भी गोल्ड जीतने उतरेगी मैदान में उतरेगी. इसके अलावा कुश्ती में भी दीपक पुनिया भी अपना दम दिखाएंगे.

सुबह 6:10 बजे: कंपाउंड महिला कांस्य पदक मैच में अदिति स्वामी बनाम रतिह फदली (इंडोनेशिया)

सुबह 6:30 बजे: कंपाउंड महिला स्वर्ण पदक मैच में ज्योति सुरेखा वेन्नम बनाम सो चैवोन (दक्षिण कोरिया)

सुबह 7:10 बजे: कंपाउंड पुरुष स्वर्ण पदक मैच में अभिषेक वर्मा बनाम ओजस देवताले.

सुबह 6:30 बजे: शिवानी चरक और सानिया शेख महिला बोल्डर एवं लीड सेमीफाइनल।

सुबह 6:30 बजे से:

पुरुषों के 85 किग्रा अंतिम 32 चरण के मैच में उमा रेड्डी और अमरजीत सिंह

महिलाओं के 63 किग्रा अंतिम मैच में किरण कुमारी.

सुबह 6:55 शुभम केवट और हितेश केवट पुरुष कायाक सेमीफइनल

And it’s already the last day of action at the @19thAGofficial for #TeamIndia.

Here’s the schedule for tomorrow. Tune in from 6.10 am for our first medal match of the day!

Let’s #Cheer4india 🇮🇳 #WeAreTeamIndia | #IndiaAtAG22 pic.twitter.com/iWA89qlOOa

— Team India (@WeAreTeamIndia) October 6, 2023