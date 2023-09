Asian Games 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल, शूटर्स का सोने पर निशाना

ग्वांगझू: भारत ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम में गोल्ड मेडल जीत लिया है. यह एशियन गेम्स 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल है. भारत की ओर से रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल, दिव्यांश सिंह, दिव्यांश सिंह पंवार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने मेडल जीता. ग्वांगझू में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने सोने का तमगा हासिल किया.

व्यक्तिगत क्वॉलिफिकेशन राउंड में भारत ने कुल 1893.7 अंक हासिल किए. यह 0.4 अंक अधिक हासिल किए यह चीन के बनाए वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकॉर्ड से बेहतर हासिल किए. चीन ने बाकू चैंपियनशिप में बनाया था. चीन को इस इवेंट में हार मिली.

Gold!!! 🥇 As expected we get India’s first gold of the games with the trio of @RudrankkshP @DivyanshSinghP7 & #AishwaryTomar winning the 10m Air Rifle Team event at the FYY sports centre range. @19thAGofficial

— NRAI (@OfficialNRAI) September 25, 2023