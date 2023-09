भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2023 में शानदार शुरुआत की है. पूल ए के अपने पहले मैच में उसने उज्बेकिस्तान को 16-0 से रौंद दिया. चीन के ग्वांगझू प्रांत में हो रहे 19वें एशियन गेम्स के इस मुकाबले में रविवार को भारतीय हॉकी के सामने उज्बेकिस्तान बिलकुल पस्त नजर आया. गोंगझू कनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में भारत ने धमाकेदार आगाज किया.

भारत के लिए ललित उपाध्याय (7’, 24’ 37’, 53’), वरुण कुमार (12’, 36’, 50’, 51’), अभिषेक (17’), मनदीप सिंह (18’, 27’, 28’) अमित रोहिदास (38’), सुखजीत (42’), शमशेर सिंह (43’) और संजय (57’) ने गोल किए.

तीन बार की एशियन गेम्स चैंपियन टीम ने इस जीत के साथ पूल ए में चोटी के स्थान पर कब्जा कर लिया है. हर पूल से चोटी की दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी.

भारत की टीम एफआईएच की रैंकिंग में तीसरे पायदान पर है. एशियन गेम्स में यह टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर यहां पहुंची है. उसने पिछले महीने ही यह खिताब जीता था.

#TeamIndia 🇮🇳 breeze past Uzbekistan with 16 goals in the opening encounter of the 19th Asian Games Hangzhou 2022.

We march on! 🔥

Next Match:

📅 26th Sept 6:30 AM IST.

📍Hangzhou, China.

Image Credit: @19thAGofficial… pic.twitter.com/2gC8LZmbU0

— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 24, 2023