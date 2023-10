Asian Games 2023 LIVE October 5 updates: एथलेटिक्स, ब्रिज और रेसलिंग में बरसेंगे मेडल

live

Asian Games 2023 LIVE October 5 updates: भारत ने बुधवार को कुल 12 पदक जीते जिनमें से सात ट्रैक और फील्ड में मिले. अब तक 81 पदकों के साथ भारत का एशियाई खेलों में यह सवश्रेष्ठ प्रदर्शन है. पिछली बार जकार्ता में भारत ने 70 पदक जीते थे. अगले कुछ दिनों में भारत को और पदक मिलने की उम्मीद है जिससे सौ नहीं तो 90 पार पदक तो जरूर हो जायेंगे.