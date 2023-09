Asian games 2023 live Updates: एशियन गेम्स में निशानेबाजी और रोइंग में भारत ने जीता सिल्वर मेडल

live

हांगझोउ. एशियन गेम्स 2023 में भारत को पहला मेडल मिल गया है. रविवार को निशानेबाजी में भारत को पहला मेडल मिला. मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसे की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर रायफल टीम इवेंट में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया. इसके बाद रोइंग में टीम इंडिया को दूसरा मेडल मिला. रोइंग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने सिल्वर मेडल का खिताब जीत लिया है. पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स फाइनल में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह सिल्वर मेडल जीता.