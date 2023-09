Asian Games 2023: टेबल टेनिस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनीं मनिका बत्रा

हांगझोउ, 29 सितंबर | राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मनिका बत्रा (Manika Batra) ने शुक्रवार को एशियाई खेलों की टेबल टेनिस स्पर्धा में महिला एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीदें बरकरार रखीं. मनिका ने करीबी मुकाबले में थाईलैंड की सुथासिनी सावेटाबुट को 4-2 (11-7, 6-11, 12-10, 11-13, 12-10, 11-6) से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

