Asian Games 2023: शूटिंग में भारत को मिला 19वां मेडल, सरबजोत-दिव्या की जोड़ी ने दिलाया सिल्वर

हांगझोउ: भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ((Sarabjot Singh and Divya Thadigol) को चीन के हांगझोउ में जारी एशियाई खेलों 2023 (Hangzhou 2022 Asian Games) के सातवें दिन बुधवार को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा ((10m Air Pistol Mixed Team)के फाइनल में चीनी जोड़ी से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

चीन के झांग बोवेन और जियांग रेंशिन की जोड़ी ने फाइनल में भारतीय जोड़ी को 16-14 से हराया. क्वालीफिकेशन में सरबजोत ने 291 स्कोर किया जबकि दिव्या का स्कोर 286 रहा. दोनों का कुल स्कोर 577 रहा और वे क्वालीफिकेशन में चीन से एक अंक आगे रहे थे. फाइनल में चीनी जोड़ी ने बाजी मार ली.

भारत एशियाई खेलों 2023 में निशानेबाजी में अब तक सबसे ज्यादा 19 पदक जीत चुका है. इनमें छह स्वर्ण, आठ रजत और पांच कांस्य पदक शामिल है. एशियाई खेलों 2023 में भारत का यह 34वां पदक है.

🇮🇳’s 8️⃣th SiLVER in Shooting🥈

Hats off to our stellar duo, #KheloIndiaAthlete @Sarabjotsingh30 Singh and #TOPSchemeAthlete @DivyaTSD who secured Silver in the 10m Air Pistol Mixed Team event at #AsianGames2022.

Their remarkable performance adds another feather to India’s… pic.twitter.com/65ivlp3P0A

— SAI Media (@Media_SAI) September 30, 2023