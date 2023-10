Asian Games 2023: सुनील कुमार ने रचा इतिहास; 13 साल बाद ग्रीको रोमन में भारत को पहला मेडल जिताया

हांगझोउ, चार अक्टूबर | सुनील कुमार (Sunil Kumar) ने 87 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर बुधवार को भारत को एशियाई खेलों (Asian Games 2023) में 13 साल बाद ग्रीको रोमन (Greco-Roman) में पहला पदक दिलाया, लेकिन देश के अन्य पहलवान शुरू में ही बाहर हो गए. किर्गिस्तान के अताबेक अजीसबेकोव के खिलाफ कांस्य पदक के मुकाबले में सुनील कुमार ने रणनीतिक रवैया अपनाया तथा अपने प्रतिद्वंदी को अंक नहीं बनाने दिए. उन्होंने आखिर में यह मुकाबला 2-1 से जीता.

वह अजीसबेकोव थे जिन्होंने सुनील की निष्क्रियता के कारण पहला अंक हासिल किया. भारतीय पहलवान में जल्द ही इसी तरह से अंक बनाकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया. इस बीच अजीसबेकोव को दो अंक दे दिए गए थे लेकिन सुनील ने इस फैसले को चुनौती दी जिसमें वह सफल रहे. भारतीय पहलवान ने आखिर में एक और अंक बनाकर जीत दर्ज की.

भारत ने 2010 में गुआंगझो एशियाई खेलों में ग्रीको रोमन में दो पदक जीते थे. तब रविंदर सिंह (60 किग्रा) और सुनील कुमार राणा (66 किग्रा) ने कांस्य पदक जीता था.

सुनील ने अपने अभियान की शुरुआत चीन के फेइ पिंग के खिलाफ 4-3 की करीबी जीत के साथ की और फिर ताजिकिस्तान के सुखरोब अब्दुलखाएव को तकनीकी दक्षता के आधार पर हराया. उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहले ही पीरियड में जीत लिया.

Heartfelt congratulations to Sunil Kumar on the Bronze Medal Win in Men’s Greco-Roman 87 kg Wrestling! This is a remarkable accomplishment. My best wishes for his endeavours ahead. pic.twitter.com/PCF1Rksd7Q

— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2023