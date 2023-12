Pro Kabaddi League: असलम इनामदार की अगुवाई में पुणेरी पलटन ने डिफेंडिंग चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स को 37-33 से पटका

अहमदाबाद: पुणेरी पल्टन ने सोमवार को अहमदाबाद के ईकेए एरिना बाय ट्रांसस्टेडिया में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए गत चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स को 37-33 के अंतर से हरा दिया. स्टार रेडर अर्जुन देशवाल (17 अंक) ने जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए और पहली बार कप्तानी कर रहे असलम इनामदार (10 अंक) ने पुणेरी पल्टन के लिए चमकदार खेल दिखाया.

पुणेरी पल्टन ने शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन किया और एक समय 6-3 की बढ़त बना ली। छठे मिनट में ईरानी ऑलराउंडर मोहम्मदरेजा शादलूई चियानेह ने वी. अजीत कुमार को फंसाया लेकिन जयपुर पिंक पैंथर्स ने जल्द ही अपने रेडरों के माध्यम से मैच में वापसी की। अर्जुन पुणेरी पलटन के डिफेंस के लिए लगातार खतरा बने हुए थे, लेकिन अजीत कुमार ने 14वें मिनट में किए गए शानदार रेड में अबिनेश नादराजन और मोहित गोयत को आउट कर पुणेरी पल्टन को ऑल आउट कर दिया।

जयपुर पिंक पैंथर्स के पास 14-10 की अच्छी बढ़त थी और यह पहली बार था जब इस टीम ने मैच में बढ़त बनाई थी। अर्जुन ने अपने अगले तीन रेड में से प्रत्येक में अंक हासिल किए और यह सुनिश्चित किया कि पैंथर्स ने हाफ टाइम तक अपनी चार अंकों की बढ़त बरकरार रखी।

हाफ टाइम के बाद अर्जुन ने वहीं से खेल शुरू किया जहां से छोड़ा था। उन्होंने दूसरे हाफ की पहली ही रेड में दो अंक लेकर अपने पीकेएल करियर का 36वां सुपर-10 हासिल किया। जब ऐसा लगा कि पैंथर्स बढ़त में हैं, तो पुणेरी पल्टन ने वापसी के लिए ठोस मुकाबला किया। असलम ने दो लोगों को आउट कर दो-पॉइंट हासिल किए और और फिर शादलूई ने डबल थाई होल्ड के साथ अर्जुन को टैकल कर जयपुर को ऑल आउट कर दिया।

25 मिनट के खेल के बाद पुणेरी पल्टन ने अंकों के अंतर को कम करके 21-23 कर दिया। अब वह दो अंक पीछे थे। इसके बाद असलम के कुछ सफल रेड और अजित पर संकेत सावंत के एक बड़े टैकल ने इस टीम को 30वें मिनट में 25-25 से बराबरी पर ला दिया।

