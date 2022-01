The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया में जारी एशेज सीरीज 2021-22 में मेहमान इंग्लैंड शर्मनाक दौर से गुजर रही है. इंग्लैंड 5 मुकाबलों की हाईवोल्टेज सीरीज के शुरुआती तीनों मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी है. इस शृंखला में इंग्लैंड की ओर से पहला शतक 7वीं पारी में आया, जब जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) ने चौथे टेस्ट के तीसरे दिन 138वीं गेंद पर सेंचुरी पूरी की.Also Read - सिडनी टेस्ट: जॉनी बेयरस्टो के शानदार शतक की बदौलत तीसरे दिन इंग्लैंड का स्कोर 258/7

तीसरे दिन की समाप्ति से ठीक तीन गेंद पहले बेयरस्टो ने पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर चौके के साथ शतक पूरा किया और वह 103 के स्कोर पर नाबाद लौटे. बेयरस्टो अब तक पारी में 3 छक्के और 8 चौके जड़ चुके हैं. Also Read - Ashes: Ben Stokes के नॉट आउट पर बोले Sachin Tendulkar- नया नियम आना चाहिए, बॉलरों के प्रति ईमानदार रहें

With only two balls remaining in the day, Jonny Bairstow brings up a memorable century! #Ashes | @VodafoneAU pic.twitter.com/o1tHcTIDQ1

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2022