ICC World Test Championship 2021-23 Points Table: एशेज सीरीज के दूसरे मुकाबले में पांचवें दिन ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने इंग्‍लैंड को हराकर 275 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. एडिलेड में (AUS vs ENG Test) खेले गए इस डे-नाइट मैच को जीतकर मेजबान टीम ने 2-0 से सीरीज पर मजबूत बढ़त बना ली है.वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के प्‍वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो कंगारू (Thes Ashes 2021-22) टीम ने अबतक अपने दोनों मैच जीतकर दूसरे स्‍थान पर जगह को मजबूत कर लिया है. श्रीलंका ने भी अपने सभी दो मैच जीते हैं. वो पहले स्‍थान पर हैं. तीन मैच जीतकर पाकिस्‍तान तीसरे और इतने ही मैच जीतकर 58 प्रतिशत अंक के साथ भारत चौथे स्‍थान पर है. इंग्‍लैंड ने छह में से एक ही मैच जीता है. वो प्‍वाइंट्स टेबल पर आठवें स्‍थान पर है.Also Read - AUS vs ENG, 2nd Test: 'पिंक बॉल टेस्ट' में Jhye Richardson का 'पंजा', ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में बनाई 2-0 से लीड

आज के मैच की बात की जाए तो मार्नस लाबुशाने जीत के नामक रहे, जिन्‍होंने पहली पारी के 103 रन ठोकने के बाद दूसरी पारी में भी 51 रन बनाए. दूसरी पारी के दौरान झाई रिचर्डसन ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. पहली पारी के दौरान पैट कमिंस ने पांच विकेट निकाले थे. Also Read - Aus vs Eng: इंग्लैंड का यह सुपर फास्ट बॉलर अचानक बन गया स्पिनर, आईसीसी के साथ क्रिकेट जगत हैरान- देखें वीडियो

Two wins in two Tests, Australia are ruling the #WTC23 standings alongside Sri Lanka 🌟#Ashes | #AUSvENG pic.twitter.com/LaICTLLvCZ

— ICC (@ICC) December 20, 2021