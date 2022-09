Aaron Finch Bats for Steve Smith Captaincy: एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है. रविवार को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वो अपने करियर के आखिरी वनडे में नजर आएंगे. फिंच ने रिटायरमैंट के ऐलान के साथ ही स्‍टीव स्मिथ को ऑस्‍ट्रेलिया की टीम की कमान सौंपने की वकालत की. उन्‍होंने साफ कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके चलते उन्‍हें टीम की कमान दिए जाने से वंचित रखा जाए. साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर सामने आए बॉल टेंपरिंग विवाद के बाद स्मिथ पर एक साल का बैन लगाते हुए उन्‍हें कप्‍तानी से हटा दिया गया था. पेश मामले में डेविड वार्नर पर एक साल और बल्‍लेबाज कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगा था.Also Read - Australia vs New Zealand 3rd ODI Live Streaming: भारत में कब-कहां देखें एरोन फिंच का विदाई मैच?

'सैंडपेपर-गेट' मामले के बाद स्‍टीव स्मिथ ने पिछले साल के अंत में घर में एशेज सीरीज से पहले टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के लिए डिप्टी नियुक्त किए जाने के बाद नेतृत्व की भूमिका में वापसी की है. फिंच का संन्यास एकदिवसीय नेतृत्व के मुद्दे को ध्यान में लाया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत में एकदिवसीय विश्व कप की तैयारी कर रहा है.

फिंच ने वेस्ट आस्ट्रेलियन के हवाले से कहा, "मुझे नहीं लगता स्मिथ को कप्तान बनाना एक मुद्दा बन जाएगा. कोविड के कारण बाहर हुए पैट कमिंस के बाद उन्होंने एडिलेड में एक एशेज टेस्ट मैच की कप्तानी की."

फिंच का मानना है कि कमिंस तीनों प्रारूपों में टीम की कप्तानी का कार्यभार भी संभाल सकते हैं, लेकिन इतने सारे मैच खेलना तेज गेंदबाज के लिए कठिन होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, कमिंस को पिछले चार साल में 65 में से 28 मैचों में आराम दिया गया है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)