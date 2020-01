ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर गई न्‍यूजीलैंड की टीम के लिए शनिवार को ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बल्‍लेबाजी कोच टीम की वाइट जर्सी पहनकर स्‍टैंड में नजर आए. बड़ी संख्‍या में खिलाड़ियों के चोटिल या बीमारी का शिकार होने के कारण पीटर फुल्‍टन को ऐसा करना पड़ा. आलम यह हो गए कि सिडनी टेस्‍ट के दूसरे दिन अगर एक और खिलाड़ी चोटिल हो जाता तो फुल्‍टन को खुद फील्डिंग के लिए आना पड़ता.

न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन पहले ही फ्लू के चलते सिडनी टेस्‍ट से बाहर हो चुके हैं. इससे पहले मैट हैनरी का बाएं हाथ में फ्रैक्‍चर को लेकर स्‍कैन हो चुका है. अब जीत रावल को भी फ्लू हो गया है.

