एशेज सीरीज के दौरान खराब फॉर्म के चलते आलोचनाएं झेल रहे ऑस्‍ट्रेलिया के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज डेविड वार्नर ने पाकिस्‍तान के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दौरान शानदार वापसी की. उन्‍होंने मैच के दूसरे दिन अपना तिहरा शतक पूरा किया.

80 से अधिक की स्‍ट्राइकरेट से 418 गेंद पर 335 रन बनाने के बाद डेविड वार्नर नाबाद ही पवेलियन लौटे. अपनी पारी में वार्नर ने 39 चौके और एक छक्‍का लगाया. टीम का स्‍कोर जब 589/3 था तब कप्‍तान टिम पेन ने पारी घोषित कर दिन के खेल के आखिरी छह ओवर बल्‍लेबाजी करने के लिए पाकिस्‍तानी टीम को बुलाया.

टिम पेन के इस फैसले के चलते डेविड वार्नर के फैन्‍स नाराज हो गए और उन्‍होंने ट्विटर पर अपना गुस्‍सा निकाला. दरअसल, जिस समय टिम पेन ने पारी घोषित की तब वार्नर कंगारू दिग्‍गज मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड तोड़ने से महज 45 रन दूर थे.

मैथ्‍यू हैडन ने ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से टेस्‍ट क्रिकेट में सर्वाधिक 380 रन बनाए हैं. खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में विंडीज के दिग्‍गज बल्‍लेबाज ब्रायन लारा सबसे आगे हैं. उन्‍होंने सर्वाधिक 474 रन बनाए हैं. अगर वार्नर हेडन के रिकॉर्ड को तोड़ देते तो वो ऑस्‍ट्रेलिया के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते और इस लिस्‍ट में लारा के बाद दूसरे स्‍थान पर होते.