मेलबर्न: आस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण गुरुवार को क्रिकेट से ‘संक्षिप्त’ ब्रेक लिया और राष्ट्रीय टी20 टीम में डार्सी शार्ट उनकी जगह लेंगे. क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अनुसार, मैक्सवेल ने टीम के सहायक स्टाफ से कहा कि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे और इस दौरान बोर्ड तथा उनकी राज्य की टीम विक्टोरिया ने उनका समर्थन किया.

टीम के मनोचिकित्सक डा. माइकल लायड के हवाले से क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने अपनी वेबसाइट ‘क्रिकेट.काम.एयू’ पर कहा, ‘‘ग्लेन मैक्सवेल को अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्यों का सामना करना पड़ रहा था. इसके कारण वह कुछ समय खेल से दूर रहेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इन मुद्दों की पहचान करने और सहायक स्टाफ से बात करने की ग्लेन ने पहल की.’’

JUST IN: Glenn Maxwell will take a break from cricket.

All the best, Maxi ❤

