AUS vs ENG: इंग्लैंड छठी हार से हुआ बाहर, ऑस्ट्रेलिया जीत के बाद सेमीफाइनल के करीब

अहमदाबाद। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के मैच में शनिवार को यहां इंग्लैंड को 33 रन से हराया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 286 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम इसके जवाब में 48.1 ओवर में 253 रन बनाकर आउट हो गई. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पाइंट्स टेबल में 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर अपनी जगह और ज्यादा मजबूत कर ली है. चौथे स्थान पर 8 अंक के साथ न्यूजीलैंड है.

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और उसकी टीम 286 रन पर आउट हो गई. इस टूर्नामेंट में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाली इंग्लैंड के लिए यह स्कोर भी पहाड़ जैसा बन गया और उसकी टीम 48.1 ओवर में 253 रन बनाकर आउट हो गई.

England are knocked out as Australia continue their march towards a #CWC23 semi-final spot ⚡#ENGvAUS 📝: https://t.co/D0mlJs2isR pic.twitter.com/yzVhg0goBc

— ICC (@ICC) November 4, 2023