FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत, तुर्की को मिली करारी हार

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए ग्रुप डी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हराकर सभी को चौंका दिया. मैच की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम आत्मविश्वास से भरी नजर आई और उसने तुर्की पर लगातार दबाव बनाए रखा. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की है.
ऑस्ट्रेलिया की जीत में युवा खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही. 20 वर्षीय नेस्टोरी इरनकुंडा ने मैच के 27वें मिनट में शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. उन्हें पॉल ओकॉन-एंगस्टलर से बेहतरीन पास मिला, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से गोल में बदल दिया. इस गोल के साथ इरनकुंडा फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. उनके प्रदर्शन ने टीम का मनोबल और बढ़ा दिया.
ऑस्ट्रेलिया के युवा गोलकीपर पैट्रिक बीच ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू को यादगार बना दिया. तुर्की ने पहले हाफ में कई बार बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन पैट्रिक हर बार दीवार बनकर खड़े रहे. उनके शानदार बचाव की वजह से तुर्की कोई गोल नहीं कर सकी. पहले हाफ के अंत तक ऑस्ट्रेलिया 1-0 की बढ़त बनाए रखने में सफल रहा.
दूसरे हाफ में भी ऑस्ट्रेलिया ने आक्रामक खेल जारी रखा. टीम ने गेंद पर अच्छा नियंत्रण बनाए रखा और लगातार हमले किए. 53वें मिनट में हैरी साउटर ने कॉर्नर किक पर हेडर के जरिए गोल करने की कोशिश की, लेकिन तुर्की के गोलकीपर उगुरकान काकिर ने बेहतरीन बचाव किया. इसके कुछ मिनट बाद तुर्की को बराबरी का शानदार मौका मिला, लेकिन अर्दा गुलेर के शॉट को पैट्रिक बीच ने शानदार डाइव लगाकर रोक दिया.
मैच के 75वें मिनट में कॉनर मेटकाफ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा गोल दागकर मुकाबले को लगभग खत्म कर दिया. इस गोल के बाद तुर्की की टीम दबाव में आ गई और वापसी का कोई रास्ता नहीं खोज सकी. ऑस्ट्रेलिया ने अंत तक अपने डिफेंस को मजबूत बनाए रखा और तुर्की को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया.
यह जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए कई मायनों में खास रही. साल 2006 के बाद पहली बार टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती मुकाबले में जीत दर्ज की है. युवा खिलाड़ियों और नए गोलकीपर के शानदार प्रदर्शन ने यह दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया इस बार टूर्नामेंट में बड़ी टीमों को चुनौती देने का दम रखती है. वहीं तुर्की को अगले मुकाबलों में वापसी के लिए अपने खेल में काफी सुधार करना होगा.
(इनपुट: IANS)
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