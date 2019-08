आस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जानसन को क्रिकेट के नियमों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) का मानद आजीवन सदस्य (आनरेरी लाइफटाइम मेंबर) नियुक्त किया गया है. यह घोषणा क्लब ने रविवार को आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ड्रा हुए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान किया.

MCC has today announced the election of former @CricketAus bowler, Mitchell Johnson, as an Honorary Life Member of the Club.#Ashes

— Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) August 18, 2019