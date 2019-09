मैनचेस्टर: आस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने स्टीव स्मिथ की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा है कि स्मिथ एक महान बल्लेबाज हैं. स्मिथ ने एक साल के बाद वापसी की है और एशेज सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी कर सबको आगाह कर दिया है. हाल ही में खत्म हुए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने दोहरा शतक और फिर दूसरी पारी में अर्धशतक जमाया. आस्ट्रेलिया ने इस मैच में इंग्लैंड को 185 रनों से मात दे एशेज को अपने पास ही रखा है. इसमें स्मिथ की पारियों का अहम योगदान रहा. स्मिथ ने अभी तक एशेज सीरीज में तीन शतक लगाए हैं. उनके नाम दो अर्धशतक भी हैं. वह अभी तक 671 रन बना चुके हैं.

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने पेन के हवाले से लिखा है, “जिन्होंने स्मिथ को आखिरी के तीन-चार साल में बल्लेबाजी करते हुए देखा है वह जानते हैं कि उनमें प्रतिभा है, योग्यता है और रनों की भूख है. ”

Tim Paine has issued a frightening warning about Australia’s star batter Steve Smith – he’s getting better https://t.co/aURpCDydO2 #Ashes pic.twitter.com/ckxfn2Faac

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 9, 2019