Australia tour of West Indies, 2021 Full Schedule: ऑस्ट्रेलियाई टीम जुलाई में सीमित ओवरों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का दौरा करने जा रही है. क्रिकेट इतिहास में 5 साल बाद ऐसा होने जा रहा है,जब ऑस्ट्रेलिया की टीम कैरेबियाई द्वीपों का पहला दौरा करेगी. दोनों टीमों के बीच पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया का यह तीसरा विदेशी दौरा होने जा रहा है. Also Read - ICC Test Team Rankings: टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर भारत, इन 3 टीमों को भारी नुकसान

दोनों टीमों के बीच सभी टी20 मुकाबले सेंट लुसिया के डेरेन सैमी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे जबकि वनडे मैच बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान पर खेले जाएंगे. केंसिंगटन ओवल वही मैदान है जहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइक हसी ने 2010 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए थे. Also Read - 'कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं'

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज आईसीसी की वनडे सुपर लीग का हिस्सा होगी जो 2023 वनडे विश्व कप के लिए सीधे तौर पर क्वालीफिकेशन देगी. इस दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगले सप्ताह टीम की घोषणा कर सकता है. ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने 2016 के बाद से अबतक वेस्टइंडीज का दौरा नहीं किया है. Also Read - Sri Lanka tour of Bangladesh Full Schedule: श्रीलंकाई टीम करेगी बांग्लादेश का दौरा, खेली जाएगी 3 मुकाबलों की ODI सीरीज

Who’s excited? 🙋‍♂️🙋‍♀️ Some excellent World Cup preparation for Australia and West Indies coming up with the July tour dates being confirmed! #WIvAUS

More details: https://t.co/TzoiXdeMSG pic.twitter.com/OAc6WTp6ZD

— cricket.com.au (@cricketcomau) May 14, 2021