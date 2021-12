इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले जा रहे तीसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाजों मार्नस लाबुशाने (Marnus Labuschagne) और स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के विकेट लेकर मैच में वापसी की है।Also Read - इंग्लैंड टीम में कोविड मामले सामने आने के बावजूद तय शेड्यूल पर ही खेले जाएंगे सभी एशेज टेस्ट: CA

मेलबर्न में दूसरे दिन लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने मार्कस हैरिस (Marcus Harris) 48 रन बनाकर नाबाद हैं जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 131/4 है। वहीं ट्रैविस हेड नाबाद 11 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। पहली पारी में 185 रन बनाकर इंग्लैंड 54 रन आगे है।

ब्रिस्बेन और एडिलेड में हार के बाद, इंग्लैंड को पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में बने रहने के लिए मेलबर्न टेस्ट हर हाल में जीतना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया को एशेज ट्रॉफी अर्न पर कब्जा बनाए रखने के लिए केवल एक ड्रॉ की जरूरत है।

पहले दिन के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 16 ओवरों में एक विकेट खेकर 61 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) 38 रन बनाकर जेम्स एंडरसन (James Anderson) के शिकार हुए थे। इंग्लैंड से सीनियर तेज गेंदबाज एंडरसन ने दूसरे दिन स्मिथ का अहम विकेट लिया।

James Anderson gets the big, big wicket of Steve Smith – England are asking questions on day two! #Ashes pic.twitter.com/J1jRZDWkEQ

