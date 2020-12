भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बेहतरीन फील्डिंग का नमूना दिखाया। Also Read - Ind Vs Aus 1st D/N Test Day 2 Live Updates and Latest News: ऑस्ट्रेलिया का आठवां विकेट गिरा; मिशेल स्टार्क रन आउट

कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 41वें ओवर पर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की तीसरी गेंद पर मिड विकेट पर डाइव लगाकर दोनों हाथों से कैमरून ग्रीन का शानदार कैच पकड़ा। अपना डेब्यू टेस्ट खेल रहे ग्रीन 24 गेंदो पर 11 रन बनाकर आउट हुए। Also Read - India vs Australia: पहले से ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं कप्तान विराट कोहली: वीवीएस लक्ष्मण

कोहली के इस कैच की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई: Also Read - रिकी पॉन्टिंग ने बताया पृथ्वी शॉ को आउट करने का तरीका; ऑस्ट्रेलिया ने उठाया फायदा

