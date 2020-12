लगातार दो वनडे मैचों से बाहर रहने के बाद स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शानदार प्रदर्शन किया। युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की जगह खेलते हुए कुलदीप ने 10 ओवर में 57 रन देकर एक विकेट लिया। Also Read - ICC World Cup Super League Points Table: IND vs AUS: Australia reached top, India at number 6

कुलदीप से इस कमबैक से प्रभावित पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को लगता है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मौका दिया जाना चाहिए।

गावस्कर ने बुधवार को 'इंडिया टुडे' चैनल से कहा, ''कुलदीप अच्छी लय में दिखे। उसने काफी लंबे समय पर गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि कम से कम पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय तक उन्हें आजमाया जा सकता है और देख सकते हैं कि ये कैसा रहता है। ''

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज शुक्रवार से शुरू होगी। गौरतलब है कि कुलदीप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं।

वनडे स्क्वाड का हिस्सा रहे कुलदीप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है। हालांकि टेस्ट प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के लिए कुलदीप को सीनियर खिलाड़ियों रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा से मुकाबला करना होगा जिनके पास बल्लेबाजी का अतिरिक्त अनुभव है।