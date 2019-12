ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन मैदान पर माहौल थोड़ा गर्म हुआ, जब कंगारू बल्लेबाज स्टीव स्मिथ अंपायर नाइजल लॉन्ग से बहस करने लगे।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान स्मिथ डेड बॉल नियम को लेकर फील्ड अंपायर लॉन्ग से असहमत दिखे। मामला लंच से ठीक पहले किए गए नील वेगनर के 26वें ओवर का है।

ओवर की आखिरी दो गेंदे कीवी तेज गेंदबाज ने शॉर्ट लेंथ कराई। स्मिथ दोनों बार खुद को बचाने के लिए नीचे झुके। अंपायर लॉन्ग ने इन गेंदो को डेड बॉल करार दिया। जबकि स्मिथ के मुताबिक उन्हें लेग बॉय दिया जाना चाहिए था और ऑस्ट्रेलिया को दो रन मिलने चाहिए थे।

लंच के लिए मैदान से बाहर जाने से पहले स्मिथ अंपायर से इसी बात पर बहस करते दिखे। इस दौरान लॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में दिखे और साथी अंपायर मराइस इरेमस को उन्हें हाथ पकड़ कर रोकना पड़ा।

Steve Smith not happy at all with umpire Nigel Llong. Wants to know why the 2 dead balls were called, denying Australia 2 leg byes. Smith believes he was taking evasive action, Llong disagrees. #AUSvNZ #BoxingDayTest

— Andrew Wu (@wutube) December 26, 2019