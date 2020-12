Trending Cricket News Today: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की टीमें 17 दिसंबर से पहले टेस्‍ट मैच (India vs Australia, Day-Night Test Match) में आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले से पहले कंगारू टीम अपने प्‍लेयर्स की फिटनेस को लेकर काफी परेशान है. डेविड वार्नर (David Warner) पहले ही चोट के चलते एडिलेड डे-नाइट टेस्‍ट से बाहर हैं और अब ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (Cameron Green) का भी माइल्‍ड कनकशन के चलते पहले टेस्‍ट में खेलना तय नहीं है. मुख्य कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) को उम्मीद है कि एडिलेड में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे मैच से टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे. Also Read - India vs Australia: डे-नाइट टेस्ट में रिषभ पंत या रिद्धिमान साहा! किसे मिलेगा मौका

ग्रीन को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एसीसीजी) पर भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया-ए से खेलते हुए दूसरे अभ्यास मैच में सिर में चोट लग गई थी. लैंगर ने कहा कि कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के पास पर्याप्त संख्या में अच्छी बल्लेबाजी क्रम मौजूद है. Also Read - Happy Birthday Kuldeep Yadav: 26 के हुए चाइनामैन कुलदीप, टि्वटर पर बधाइयों का तांता

चयनकर्ताओं ने ग्रीन के कवर के तौर पर मोइजेज हेनरिक्स को टीम में शामिल किया है. ग्रीन सोमवार को एडिलेड पहुंचे और टीम के साथ जुड़े. लैंगर ने ग्रीन से मुलाकात की और कहा कि वह उनकी उपलबध्ता को लेकर आशावान हैं. Also Read - नई 'मिस्ट्री गेंद' के साथ भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं नाथन लियोन

लैंगर (Justin Langer) ने चैनल सेवन से कहा, फिंगर क्रॉस्ड (उम्मीद है). ऑस्ट्रेलिया-ए टीम के खिलाड़ी कुछ घंटे पहले यहां पहुंचे हैं. वह चेहरे पर बड़ी मुस्कान लेकर आएं हैं. उनके टेस्ट पदार्पण की काफी संभावना है. वह शानदार स्थिति में हैं. वह कल और बुधवार को ट्रेनिंग करेंगे. फिंगर क्रॉस्ड (उम्मीद है) कि वह उपलब्ध रहेंगे. वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं.

लैंगर (Justin Langer) ने चोट से जूझ रहे अपने बल्लेबाजों और टीम की बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी बात की. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो बर्न्‍स आमतौर पर अपने साथी बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ पारी की शुरुआत करते है. वार्नर कमर की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं और अब बर्न्‍स और विल पुकोवस्की ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज में पारी की शुरुआत कर सकते हैं.

हालांकि, इस सीजन में बर्न्‍स का फॉर्म खराब रहा है और वहीं पुकोवस्की कनकशन से जूझ रहे है. पुकोवस्की को पहले अभ्यास मैच के दौरान सिर पर गेंद लग गई थी.

लैंगर (Justin Langer) ने कहा, गुरुवार तक देखें और प्रतीक्षा करें. हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, चाहे हम किसी भी तरह से हों. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वार्नर के न होने से हमें नुकसान हुआ है, लेकिन मैं वास्तव में अपनी बल्लेबाजी क्रम को लेकर बेहद आश्वस्त हूं.