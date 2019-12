नई दिल्लीः पार्थिव पटेल आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का एक अहम हिस्सा है और वो टीम के ओपनर खिलाड़ी हैं. भले ही टीम के लिए पिछला सीजन काफी खराब रहा हो लेकिन पार्थिव पटेल के लिए यह 2019 ठीक ठाक रहा था. अब पार्थिव पटेल को एक बार फिर से ट्रोल किया गया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जोंस ने पार्थिव पटेल की हाइट को लेकर मजाक उड़ाया है. डीन जोन्स के मजाक भरे कमेंट के बाद उन्हें आरसीबी के कई खिलाड़ियों की तरफ से करारा जवाब मिला है.

दरअसल आईपीएल 2020 की नीलामी में बैंगलोर की टीम ने इस बार छह खिलाड़ियों को टीम शामिल किया है. इसमें तीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम से हैं. इनमें एरोन फिंच, केन रिचर्डसन और जोशुआ फिलिप शामिल हैं. आपको बता दें कि आरसीबी ने फिंच को 4.40 करोड़ की प्राइस पर खरीदा है. डीन जोन्स ने फिंच के शामिल होने के बाद ये कमेंट किया.

How lucky are you @parthiv9 opening the batting with an Aussie @AaronFinch5 .. you life just got easier! 🤣🤣🤣 @RCBTweets

He still is taller than you… but then again.. most cricketers are! 🤣 — Dean Jones AM (@ProfDeano) December 21, 2019

दरअसल बैंगलोर की टीम ने एरोन फिंच को ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया और इसी बात को लेकर जोन्स ने पार्थिव का मजाक बनाया. उन्होंने लिखा कि पार्थिव आप कितने लकी हैं अब आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि वह आपसे लंबे हैं. जोन्स ने आगे लिखा कि बल्कि आपसे तो सभी खिलाड़ी लंबे हैं.

Love ya bud!! Speak soon! 👊🏻 https://t.co/6nw3iiIqYP — Dean Jones AM (@ProfDeano) December 21, 2019



इसके बाद पार्थिव ने तुरंत डीन जोन्स के ट्वीट रिप्लाई किया उन्होंने कहा कि मुझे आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ काम करना पसंद है और मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूं. फिंच एक शानदार खिलाड़ी है लेकिन वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही समय बिताते हैं. पार्थिव ने आगे लिखा कि लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हैं. शुक्र है कि आप क्रिसमस के लिए अपने घर जा रहे हैं. .. हैप्पी क्रिसमस

आपको बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ था जब एक फैन ने डीन जोन्स से पूछा था कि 2020 आईपीएल में बैंगलोर की टीम को किसके साथ ओपनिंग करनी चाहिए तब डीन जोन्स ने कहा था कि पार्थिव बहुत छोटे हैं जब वह मैदान में खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तितली जवाब दे ही है. उनके इस कमेंट के बाद से ही आरसीबी के कई बल्लेबाजों ने उन्हें करारा जवाब दिया था.