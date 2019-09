नई दिल्लीः अगर आप मंहगी शराब के बारे में सोचेंगे तो शायद अंदाजा लगाएंगे कि एक बोतल बियर ज्यादा से ज्यादा 5 हजार या दस हजा की आती होगी, लेकिन हाल ही में एक पत्रकार ने इंग्लैंड में एक बोतल बियर के लिए 49 लाख रुपये की कीमत चुकाई है. पत्रकार के साथ यह घटना इंग्लैंड के होटल में हुई. बाद में पत्रकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी घटना को बताया.

वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगाने वाले वार्नर एशेज में रन बनाने को तरसे, लगाई शून्य पर आउट होने की हैट्रिक

दरअसल ऑस्ट्रेलियन पत्रकार पीटर लेलोर एशेज को कवर करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे और मैनचेस्टर टेस्ट को कवर करने के लिए वे मॉलमेसन नाम के होटल में ठहरे थे. रात के समय उन्होंने अपने लिए बियर मंगवाई इसके लिए उन्होंने 99,983.64 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भुगतान किया जो कि भारतीय रुपयों के अनुसार लगभग 49 लाख रुपये होते हैं. इसके बाद पीटर ने ट्वीटर पर लिखा कि आपने यह बियर देखी है..? यह इतिहास की सबसे महंगी बियर है. आज मैनचेस्टर में मैने इसके लिए 99,983.64 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चुकाए हैं. मैं सच बोल रहा हूं. पीटर ने अपने पोस्ट के साथ ही बियर की बोतल और एक ग्लास की भी फोटो डाली है जिसमें बियर भरी हुई है.

It’s a good beer. The original version of it won a heap of awards, including the Supreme Champion Beer of Britain, but if you are thinking that no beer is worth the best part of $100,000, then I am inclined to agree with you.

— Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019