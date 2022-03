दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) का पार्थिव शरीर निजी जेट से उनके गृह नगर मेलबर्न लाया गया है. ऑस्ट्रेलियाई ध्वज में लिपटा ताबूत जब रात करीब 8:30 बजे उतारा गया, तो इसे देखकर फैंस का आंखों में आंसू आ गए. 30 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर राजकीय सम्मान के साथ वॉर्न को अंतिम विदाई दी जाएगी. ‘स्पिन के जादूगर’ शेन वॉर्न का 4 मार्च को थाईलैंड के कोह समुई द्वीप पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. वह छुट्टियां मनाने के लिए दोस्तों के साथ वहां थे.Also Read - Shane Warne ने मसाज के लिए बुलाई थीं 4 महिलाएं, मौत से 4 घंटे पहले इस भारतीय से हुई मुलाकात

न्यूज.कॉम.एयू की रिपोर्ट के अनुसार, ''ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज के पार्थिव शरीर को लाने वाला निजी जेट गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे मेलबर्न के एस्सेनडन फील्ड्स एयरपोर्ट पर उतरा. इस विशेष विमान को एक निजी हैंगर में ले जाया गया. वॉर्न की निजी सहायक हेलेन नोलन सहित प्रशंसक और दोस्त निजी विमान का अगुवाई करने के लिये हवाई अड्डे पर थे.''

