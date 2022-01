Australian Open 2022: विश्व के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) पर 12 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है. मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान भड़कते नजर आए थे. मेदवेदेव ने चार सेट की जीत के दौरान, मौजूदा यूएस ओपन चैंपियन ने चेयर अंपायर जैम कैंपिस्टल पर चिल्लाते हुए अपशब्द कहे. इसे लेकर टेनिस ऑस्ट्रेलिया (TA) ने उन पर दो अलग-अलग मामलों में 12 हजार अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगाया है.Also Read - राफेल नडाल के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल से पहले मुझ पर कोई दबाव नहीं है: मेदवेदेव

स्टफ डॉट को डॉट एनजेड के अनुसार, “नडाल के साथ क्वार्टरफाइनल कनाडा के डेनिस शापोवालोव की हार में दो अलग-अलग अपराधों के लिए कुल 8 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था. वहीं मेदवेदेव का जुर्माना टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है.” Also Read - Australian Open 2022 फाइनल में पहुंचने के बाद बोले नडाल- कभी नहीं सोचा था दूसरा खिताब जीतने का मौका मिलेगा

