Australian Open 2022 Final: दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने इतिहास रच दिया है. राफेल नडाल ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जीत दर्ज कर रिकॉर्ड 21वां ग्रैम स्लैम जीत लिया है. 5 घंटे 24 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में राफेल नडाल ने रूस के डैनिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) को रोमांचक 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हराया.Also Read - Australian Open 2022: चेयर अंपायर को अपशब्द Daniil Medvedev को पड़े भारी, अब भरेंगे 12 हजार अमरीकी डॉलर

यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन का दूसरा सबसे अधिक समय चला फाइनल है. इससे पहले 2012 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नडाल को पांच सेट चले मुकाबले में पांच घंटे और 53 मिनट में हराया था. Also Read - राफेल नडाल के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल से पहले मुझ पर कोई दबाव नहीं है: मेदवेदेव

नडाल के नाम अब रोजर फेडरर और जोकोविच से एक अधिक ग्रैंडस्लैम खिताब दर्ज है. आस्ट्रेलियाई ओपन से पहले इन तीनों के नाम समान रिकॉर्ड 20 ग्रैंडस्लैम खिताब थे. Also Read - Australian Open 2022 फाइनल में पहुंचने के बाद बोले नडाल- कभी नहीं सोचा था दूसरा खिताब जीतने का मौका मिलेगा

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

