Australian Open 2023: भारत में कब और कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग

साल 2023 के टेनिस सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम यानि कि ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने के करीब है. टूर्नामेंट आयोजकों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष और महिला ड्रॉ का ऐलान कर दिया है. पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके स्पैनिश दिग्गज राफेल नडाल (Rafael Nadal) इस सीजन अपना खिताब बचाने के लिए टॉप सीड के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेंगे.

नडाल ने पिछले साल खेले गए रोमांचक फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता. ये 2009 के बाद मेलबर्न में नडाल की पहली जीत दर्ज की और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था.