Australian Open 2024: सुमित नागल की ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऐतिहासिक जीत, एलेक्जेंडर को हराकर दूसरे दौर में पहुंचे

मेलबर्न: भारत के उभरते हुए स्टार टेनिस खिलाड़ी (Sumit Nagal) ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. 2021 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन (Australian Open) के मेन ड्रॉ में पहुंचे नागल ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में मंगलवार को एलेक्जेंडर बुब्लिक (Alexander Bublik) को हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली. नागल ने मेलबर्न पार्क के रॉड लेवर एरेना (हार्ड कोर्ट) में वर्ल्ड नंबर-31 बुब्लिक को 6-4, 6-2, 7-6 (7-5) से मात दी.

भारतीय टेनिस स्टार ने पहले दो सेट में एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की, लेकिन तीसरे सेट को जीतने के लिए उन्हें काफी पसीन बहाना पड़ा. नागल ने हालांकि तीसरे सेट को 7-6 से जीतकर इतिहास रच दिया और अपने करियर में पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया.

नागल और कजाखिस्तान के खिलाड़ी बुब्लिक के बीच यह पहली भिड़ंत थी. 26 साल के नागल 1989 में रमेश कृष्णन के बाद किसी ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त पुरुष एकल खिलाड़ी के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं. नागल की 2020 में यूएस ओपन के बाद से यह किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में अब तक की यह केवल दूसरी जीत है. वहीं, यह सातवीं बार है जब उन्होंने अंडर-100 रैंकिंग के किसी खिलाड़ी को शिकस्त दी है.

