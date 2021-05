ओलंपिक खेलों का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए राहत भरी खबर है. कोविड- 19 के चलते अभी तक इन खेलों के आयोजन पर एक बार फिर स्थगन की तलवार लटक रही थी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक सॉफ्ट बॉल टीम सोमवार को सिडनी से जापान रवाना हो चुकी है. दुनिया भर के खेल प्रेमियों के लिए यह खबर काफी खुशनुमा है, जिससे यह उम्मीद बढ़ी है कि इस बार ये खेल टाले नहीं जाएंगे. Also Read - दर्शकों के बिना होगा Tokyo Olympics का आयोजन

ओलंपिक का आयोजन पिछले साल टोक्यो में होना था, लेकिन कोविड- 19 के वैश्विक संक्रमण के चलते इन्हें एक साल के लिए स्थगित करना पड़ा था. अब ऑस्ट्रेलिया की यह टीम इन खेलों के लिए सबसे पहले ताक्यो पहुंचने वाले दलों में एक है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम का शिविर टोक्यो के उत्तर में ओटा सिटी में होगा. टीम में अभी 23 खिलाड़ी हैं लेकिन आधिकारिक उद्घाटन समारोह से दो दिन पहले 21 जुलाई को मेजबान जापान के खिलाफ शुरुआती ओलंपिक मैच से पहले खिलाड़ियों की संख्या 15 तक सीमित कर दी जाएगी.

