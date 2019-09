मेलबर्न: आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पीटर सिडल और आल राउंडर डैन क्रिस्टियन श्रीलंका के खिलाफ कैनबरा में अगले महीने होने वाले टी-20 मैच में प्रधानमंत्री एकादश के सह कप्तान होंगे. क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने इसकी घोषणा की और ऐसा पहली बार होगा. प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने कहा कि परंपरा से इतर सह-कप्तानों को चुना गया है और दोनों खिलाड़ी ही बेहतरीन प्रतिनिधि होंगे.

It’s confirmed! Peter Siddle and Dan Christian will be the first ever co-captains of the Prime Minister’s XI. The team will take on Sri Lanka in a T20 match on October 24 at Manuka Oval, Canberra.

— Cricket Australia (@CricketAus) September 19, 2019