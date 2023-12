WPL 2024 Auction: ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड पर हुई पैसों की बारिश, पछता रहा होगा गुजरात

वीमेंस प्रीमियर लीग के सीजन-2 के ऑक्शन में एनाबेल सदरलैंड पर जमकर बोली लगी लेकिन अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी. 40 लाख बेस प्राइस वाली सदरलैंड को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा. ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को इस सीजन गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया था. एनाबेल को खरीदने के लिए जिस तरह से सभी टीमों ने बोली लगाई, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि गुजरात ने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को रिलीज कर भारी गलती कर दी. सदरलैंड को खरीदने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली लेकिन अंत में DC बाजी मारने में कामयाब रहा.

बता दें, पिछले WPL सीजन में उन्हें 4 मैच खेलने का मौका मिला था और 3 विकेट अपने नाम किए थे. वहीं, बतौर बल्लेबाज 28 रनों का योगदान दिया था. सदरलैंड इस पूरे साल शानदार फॉर्म में रही हैं. उन्होंने विमेंस एशेज टेस्ट में शतक जड़ा था और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया था.

Bowler ho ya Batter, here she comes to haunt them all

DC #YehHaiNayiDilli #WPLAuction

