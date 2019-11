पाकिस्तान की नई पेस सनसनी नसीम शाह (Naseem Khan) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं. नसीम ने अपनी धारदार गेंदबाजी का नमूना ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर प्रैक्टिस मैच में बेहतरीन तरीके से पेश किया है.

Video: इस दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ने बाएं और दाएं हाथ से गेंदबाजी कर चटकाए विकेट, वीडियो वायरल

उन्होंने गुलाबी गेंद से शानदार गेंदबाजी कर सबको प्रभावित किया है. अभ्यास मैच में बेहतरीन बाउंसर से मार्कस हैरिस को आउट करने वाले इस युवा तेज गेंदबाज से पाकिस्तान को आगामी सीरीज में काफी उम्मीदें हैं.

पाक टीम के मुख्य कोच मिस्बाह उल हक (Misbah ul Haq) को लगता है कि नसीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से ब्रिस्बेन में शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में आठ ओवर की गेंदबाजी की थी जिसमें उन्हें एक सफलता मिली थी.

