नॉटिंघम: बेहतरीन फॉर्म में चल रहे आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम ने गुरुवार को आईसीसी विश्व कप-2019 में विशाल स्कोर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 381 रनों का स्कोर खड़ा किया है. 49वां ओवर खत्म होते ही तेज बारिश आ गई थी और इसी कारण मैच रोक दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद दोबार मैच शुरू हुआ और बाकी का एक ओवर फेंका गया.

अपने पिछले मैच में बेहतरीन जीत दर्ज कर इस मैच में उतर रही बांग्लादेश के गेंदबाज ट्रेंट ब्रिज मैदान पर गेंद को चारों ओर सीमा पार जाते देखते रहे और फील्डर गेंद उठाते रहे. मौजूदा विजेता के लिए डेविड वार्नर ने इस टूर्नामेंट का अभी तक का सर्वोच्च स्कोर 166 किया और अपने कप्तान एरॉन फिंच को पीछे छोड़ा. इसी के साथ वार्नर इस टूर्नामेंट में कुल 400 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बनने के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं. फिंच ने भी अपने पिछले मैच की फॉर्म को जारी रखा. पार्ट टाइम गेंदबाज सौम्य सरकार की गेंद पर आउट होने से पहले फिंच ने 51 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 53 रनों की पारी खेली.

Bangladesh need 382 to win!

What an innings it was for 🇦🇺. A century from Warner, and blazing knocks from Finch, Khawaja and Maxwell helped them to 381/5.

How will 🇧🇩 fare in the chase?#CWC19 | #CmonAussie | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/Ui0KjvlWzW

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019