नॉटिंघम: आस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप-2019 में गुरुवार को ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए मैच में जुझारू बांग्लादेश को 48 रनों से हरा दिया. इसी के साथ आस्ट्रेलिया ने 10 टीमों की अंकतालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया. मौजूदा विजेता के अब छह मैचों में 10 अंक हो गए हैं. उसके हिस्से पांच जीत और एक हार आई हैं. आस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस विश्व कप की विशाल स्कोर की परंपरा को निभाया और 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 381 रन बोर्ड पर टांग दिए. बांग्लादेश ने काफी संघर्ष किया, लेकिन फिर भी वो 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 333 रन ही बना सकी.

Australia have a fine view from the top of the table 🌄 With five wins in six matches, they’re the first team to hit the 10-point mark in #CWC19#CmonAussie pic.twitter.com/MCbd0S9REQ — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

आस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 166, उस्मान ख्वाजा ने 89 और कप्तान एरॉन फिंच ने 53 रनों की बेहतरीन पारियां खेलीं. बांग्लादेश ने पिछले मैच में विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे सफल चेस किया था, लेकिन आस्ट्रेलिया द्वारा रखा गया स्कोर शुरू से उसकी पहुंच के बाहर लग रहा था. उसने हालांकि कोशिश नहीं छोड़ी और अंत तक लड़ती रही. बांग्लादेश के लिए मुश्फीकुर रहीम ने नाबाद 102, महामुदुल्लाह ने 69 तमीम इकबाल ने 62 और शाकिब ने 41 रनों की पारी खेल कोशिश जरूर की, लेकिन लक्ष्य इन सभी से दूर ही रहा. बांग्लागेश अच्छी शुरुआत करने में भी असफल रही. गेंद से तीन विकेट लेने वाले सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार (10) 23 के कुल स्कोर पर फिंच द्वारा रन आउट कर दिए गए. बांग्लादेश को इस मैच में चमत्कार की जरूरत थी जो उसके लिए शाकिब और तमीम ही कर सकते थे. इन दोनों ने टीम का स्कोर 100 के पार भी पहुंचा दिया. बांग्लादेश जैसे ही जीत के लिए सकारात्मक होती दिख रही थी तभी मार्कस स्टोइनिस ने शाकिब को 102 के कुल स्कोर पर आउट कर दिया.

1️⃣ David Warner – 447 runs

2️⃣ Shakib Al Hasan – 425 runs

3️⃣ Aaron Finch – 396 runs

4️⃣ Joe Root – 367 runs

5️⃣ Rohit Sharma – 319 runs After that 147-ball 166, @davidwarner31 is at the top of the #CWC19 run charts! 👏 pic.twitter.com/bYQE7ZLJev — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

शकिब के जाने के बाद उसकी आधी उम्मीदें खत्म हो गईं तो मिशेल स्टार्क ने 144 के कुल स्कोर पर तमीम को बोल्ड कर उसकी बाकी उम्मीदों को भी तहस-नहस कर दिया. तमीम ने 74 गेंदों का सामना किया और छह चौके मारे. शाकिब के साथ पिछले मैच में टीम को जीत दिलाने वाले लिट्टन दास 20 के निजी स्कोर पर लेग स्पिनर एडम जाम्पा की गेंद पर पगबाधा आउट दे दिए गए. रहीम और महामुदुल्लाह ने फिर भी कोशिशें जारी रखीं, लेकिन लक्ष्य गेंद दर गेंद उनकी पहुंच से बाहर होता गया. इन दोनों ने 16.1 ओवरों में 7.85 की औसत से 127 रन जोड़े. नाथन कल्टर नाइल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में महामुदुल्लाह, पैट कमिंस के हाथों लपके गए. उन्होंने 50 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के मारे. उनका विकेट 302 के कुल स्कोर पर गिरा. अगली गेंद पर नाथन ने सब्बीर रहमान को भी पवेलियन भेज दिया.

Australia win by 48 runs! Mushfiqur led the fight for 🇧🇩 but the Aussies just had too much on the board, with Warner’s century and good hands from Finch, Khawaja and Maxwell. 🇦🇺 go top of the table! #CWC19 | #RiseOfTheTigers | #CmonAussie pic.twitter.com/alYr8TRFox — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

रहीम हालांकि टिके थे और उनकी कोशिश अब पूरे ओवर खेलने की थी. उन्होंने 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शतक पूरा किया. यह उनके वनडे करियर का सातवां और इस विश्व कप में पहला शतक है. अपनी नाबाद पारी में उन्होंने 97 गेंदें खेलीं जिन पर नौ चौके और एक छक्का मारा. कप्तान मशरेफ मुर्तजा (6) मैच की आखिरी गेंद पर आउट हुए. आस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क, नाथन और स्टोइनिस ने दो-दो विकेट लिए. जाम्पा को एक विकेट मिला. एक बल्लेबाज रन आउट हुए. इससे पहले, बांग्लादेश के गेंदबाज मैदान पर गेंद को चारों ओर सीमा पार जाते देखते रहे और फील्डर गेंद उठाते रहे. मौजूदा विजेता के लिए वार्नर ने इस टूर्नामेंट का अभी तक का सर्वोच्च स्कोर किया और अपने कप्तान फिंच को पीछे छोड़ा. इसी के साथ वार्नर इस टूर्नामेंट में कुल 400 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बनने के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं. उनके अब 447 रन हैं.

A superb battling 💯 for Mushfiqur Rahim! He brings up the mark off 95 balls, and though it doesn’t seem to be enough to win his side the match, it’s been a terrific knock! #CWC19 | #AUSvBAN | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/8sb3eGDia1 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 20, 2019

फिंच ने भी अपने पिछले मैच की फॉर्म को जारी रखा. पार्ट टाइम गेंदबाज सरकार की गेंद पर आउट होने से पहले फिंच ने 51 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से अर्धशतकीय पारी खेली. फिंच और वार्नर ने 20.5 ओवरों में 121 रन जोड़े. फिंच के आउट होने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों को ख्वाजा ने परेशान किया. वार्नर और ख्वाजा की जोड़ी ने शुरू से ही तेजी दिखाई और बड़े शॉट खेले. दोनों ने तकरीबन 23 ओवरों में 8.17 की औसत से 192 रन जोड़े. फिंच का शिकार करने वाले सरकार, वार्नर का भी शिकार कर ले गए. वार्नर ने 147 गेंदें खेलीं जिन पर 14 पर चौके और पांच पर छक्के मारे. बांग्लादेश को फिर ग्लैन मैक्सवेल ने परेशान किया. उन्होंने 10 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 32 रन बनाए, लेकिन गलतफहमी में रन आउट हो गए. सरकार ने ख्वाजा को शतक पूरा नहीं करने दिया. वह 47वें ओवर की पांचवीं गेंद पर विकेटकीपर रहीम को कैच दे बैठे. ख्वाजा ने 72 गेंदों पर 10 चौकों के साथ 89 रन बनाए. स्टीव स्मिथ एक रन ही बना सके. एलेक्स कैरी 11 और मार्कस स्टोइनिस 17 रन बनाकर नाबाद लौटे. बांग्लादेश के लिए सरकार ने तीन विकेट लिए. रहमान को एक सफलता मिली. एक बल्लेबाज रन आउट हुआ.