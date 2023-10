Out या Not Out, आवेश खान के कैच पर उठे सवाल, अंपायर ने दिया आउट

एशियन गेम्स 2023 में मंगलवार को मेंस क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 23 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ने नेपाल के सामने जीत के लिए 203 रन का लक्ष्य रखा था, नेपाल की टीम 179 रन ही बना सकी. भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में छह अक्टूबर को अपना मुकाबला खेलेगी. इस मैच में कुशल भुर्तेल के आउट होने पर विवाद हो रहा है. अंपायर के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं.

कुशल भुर्तेल साई किशोर की गेंद पर आवेश खान के हाथों कैच आउट हुए. नेपाल की पारी के नौवें ओवर की पांचवीं गेंद पर कुशल भुर्तेल ने शॉर्ट फाइन लेग पर शॉट खेला, आवेश खान ने डाइव लगाकर इस कैच को जमीन पर गिरने से ठीक पहले लपक लिया. यह कैच जमीन के नजदीक था, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कैच का स्क्रीन शॉट शेयर कर इस कैच के क्लीन होने पर सवाल उठाए हैं. अंपायर के इस फैसले पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं. हालांकि कुछ यूजर्स का कहना है कि कैच आवेश खान के तीनों अंगुलियों के बीच में है और अंपायर का फैसला पूरी तरह सही है.

Moment of today’s cricket NEPAL VS INDIA. Poor umpiring continues in the Asian games.This was the catch taken by Avesh Khan when Kushal Bhurtel was out.#AsianGames2023 #NEPvIND #nepalvsindia #AsianGames2023 #cricketasiangames pic.twitter.com/3YbnyNDvBw

— MOHIT (@sripailim) October 3, 2023