अविनाश साबले ने रचा इतिहास, Asian Games 2023 में दिलाया एथलेटिक्स का पहला गोल्ड

भारत के स्टार एथलीट अविनाश साबले (Avinash Sable) ने एशियन गेम्स 2023 (Asian Games 2023) में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. अविनाश ने 3000 मीटर स्टेपलचेज फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया. एशियन गेम्स 2023 में एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड) में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है. उन्होंने 8:19:50 समय के साथ पहला स्थान हासिल किया.

.@avinash3000m strikes #Gold🥇at #AsianGames2022 with a new #AsianGames Record 🥳

The ace #TOPSchemeAthlete clocked a time of 8:19.50 in Men’s 3000m Steeplechase Event!

What a performance Avinash🌟! Heartiest Congratulations 👏👏#Cheer4India#HallaBol#JeetegaBharat… pic.twitter.com/fP9cPslmmW

