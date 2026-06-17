पिता को अल-कायदा ने मार डाला, भाई आज भी लापता; अब अयमेन हुसैन ने वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इराक के स्ट्राइकर अयमेन हुसैन ने ऐसा कारनामा किया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने गोल दागकर इराक के फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया. हालांकि उनकी टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अयमेन का गोल इराकी फुटबॉल के लिए एक खास पल बन गया. अयमेन हुसैन की कहानी सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है. उनकी जिंदगी बेहद मुश्किलों से भरी रही है. जब वह सिर्फ 12 साल के थे, तब उनके ईराकी सैनिक पिता अल-कायदा के हमले में मारे गए.
पिता की मौत के सदमे से परिवार अभी उबर भी नहीं पाया था कि कुछ साल बाद अयमेन के भाई को किडनैप कर लिया गया. उनका भाई आज तक लापता है. लगातार मिल रहे इन झटकों ने अयमेन को अंदर तक तोड़ दिया था. उन्होंने फुटबॉल छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला भी कर लिया था. हालांकि उनकी मां ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. मां ने बेटे को समझाया कि वह अपना सपना ना छोड़ें और फुटबॉल खेलना जारी रखें. मां की इसी बात ने अयमेन को आगे बढ़ने की ताकत दी. उन्होंने मेहनत जारी रखी और 2013 में पेशेवर फुटबॉल करियर की शुरुआत की.
अब वर्ल्ड कप 2026 में अयमेन ने नॉर्वे के खिलाफ गोल कर अपने देश को गर्व महसूस कराया है. यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में इराक का सिर्फ दूसरा गोल है. मैच के दौरान अयमेन ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को जाल में पहुंचाया, जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद इराकी प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. मैच के बाद इराक के कोच ग्राहम अर्नोल्ड ने भी अयमेन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि चोटों से जूझने के बावजूद अयमेन ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे मैच में टीम के लिए लड़ते रहे. आपको बता दें कि इराक इस बार अपने इतिहास का दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहा है और 40 सालों बाद टूर्नामेंट में वापसी कर रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें