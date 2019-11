नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और पहलवान गीता फोगट समेत कई खिलाड़ियों ने अयोध्या के फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के विवादित 2.77-एकड़ के स्वामित्व के दावे को खारिज करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया.

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि मस्जिद निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ का भूखंड आबंटित किया जाए. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस व्यवस्था के साथ ही राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील 134 साल से भी अधिक पुराने इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया. टीम इंडिया के दिग्गज सहवाग ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से भगवान राम की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ” श्री राम जय राम जय जय राम! शांति, एकता और भाईचारा रहे”.

इसी बीच गीता फोगट, जिन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मौके पर देश को संदेश देते हुए लिखा, “रघुपति राघव राजा राम, ‘ह’ से हिन्दू , ‘म’ से मुसलमान और हम से सारा हिन्दुस्तान. जय श्री राम”.

वहीं फैसले से एक दिन पहले भारत के पूर्व बल्लेबाज और बीजेपी नेता गौतम गंभीर सहित ओलंपिक रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनता से आग्रह किया था कि वे परिणाम की परवाह किए बिना शांत रहें.

In view of the Ayodhya verdict tomorrow, I urge every individual to maintain peace & tranquility. We are and will remain a family of Indians.

The Hon. Supreme Court is giving a decision today on #AyodhyaCase. Let us abide by Hon. PM @narendramodi ji’s appeal to all to respect and accept the decision with humility and grace. Let us act responsibly and continue to live in harmony and peace. #AYODHYAVERDICT #अयोध्या

