पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 103 रनों की पारी खेलकर सबसे तेज 13 वनडे शतक लगाने वाले पुरुष बल्लेबाज बन गए।

आजम ने 76 वनडे पारियों में 13 वनडे शतक लगाकर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तान मेग लेनिंग (Meg Lanning) की बराबरी कर ली है। इस पारी के साथ आजम ने पुरुष क्रिकेट के दिग्गजों विराट कोहली (Virat Kohli) और हाशिम आमला (Hashim Amla) को पीछे छोड़ दिया है।

दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज आमला ने 83 वनडे पारियों में 13 शतक लगाए थे, जबकि भारतीय कप्तान कोहली ने ये उपलब्धि हासिल 86 वनडे मैचों में हासिल की थी। इस सूची में कोहली के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के ही क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भी 86 वनडे मैचों में 13 शतक बनाए हैं।

सेंचुरियन के स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले पाक कप्तान की इस पारी की बदौलत मेजबान टीम ने आखिरी गेंद तक रोमांचक रहे मैच में दक्षिण अफ्रीका को तीन विकेट से हराया।